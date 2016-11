Syfy 12:30 bis 13:20 SciFi-Serie Stargate: SG-1 Die Unsichtbaren USA 2002 Stereo 16:9 Merken Jack O'Neill (Richard Dean Anderson) und sein Team bringen von Ausgrabungen auf einem Wüstenplaneten ein seltsames, hell glühendes Gerät mit. Kurz darauf muss General Hammond (Don S. Davis) die Basis schließen lassen, denn alle, die mit dem Gerät in Berührung gekommen sind, beobachten große Alien-Insekten, deren Anblick ihren Mitmenschen verwährt bleibt. Doch als Hammond die Basis schließen lässt, ist Jack bereits auf dem Weg zu einem Angelausflug und steckt unbewusst einen labilen Kriegsveteranen mit seinen Vorstellungen an? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dean Anderson (Colonel Jonathan "Jack" O'Neill) Amanda Tapping (Captain/Major Samantha "Sam" Carter) D. Christopher Judge (Teal'c) Don Davis (General George S. Hammond) Corin Nemec (Jonas Quinn) Jody Racicot (Vernon Sharpe) Gary Jones (Sgt. Walter Harriman) Originaltitel: Stargate SG-1 Regie: Peter Woeste Drehbuch: Damian Kindler Kamera: Andrew D. Wilson Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 12