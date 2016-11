Syfy 10:00 bis 10:25 Trickserie Star Wars: The Clone Wars Entkommen USA 2012 Stereo 16:9 Merken Obi-Wan wird als Rako Hardeen zusammen mit Cad Bane von Count Dooku nach Serenno eingeladen. Dort findet in einer würfelförmigen Kampfstätte ein Wettstreit der am meisten gefürchteten Kopfgeldjäger statt. Dabei geht es um Leben oder Tod. Die fünf Besten sollen nach ihrem Sieg eine gefährliche Mission gegen die Republik durchführen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Star Wars: The Clone Wars Regie: Brian O'Connell Drehbuch: George Lucas, Brent V. Friedman