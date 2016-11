Animal Planet 00:45 bis 01:30 Dokumentation Die Baumhaus-Profis Das Elfen-Baumhaus USA 2015 Merken Als die ersten Siedler nach Nebraska kamen, fanden sie dort eine baumarme Landschaft vor. Deshalb kam J. Sterling Morton auf die Idee im "Cornhusker State" einen besonderen Feiertag einzuführen. Die Regierung stimmte seinem Antrag zu und schon am ersten "Arbor Day" im Jahr 1872 wurden mehr als eine Million Bäume gepflanzt. Deshalb hat Pete Nelson im Mittleren Westen keine Mühe, einen geeigneten Platz für sein neuestes Bauwerk zu finden. Der Profi-Handwerker konstruiert in dieser Folge ein Elfenhaus mit Martini-Bar. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Treehouse Masters