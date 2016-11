Kinowelt 04:10 bis 05:40 Dokumentation Where in the World Is Osama Bin Laden? USA, F 2008 16:9 Merken Angesichts seiner bevorstehenden Vaterschaft fasst Regisseur Morgan Spurlock den folgenschweren Plan, die Welt zu retten. Zwar hat er weder militärische Erfahrungen noch sonstige besondere Fähigkeiten oder Talente, aber aus dem Kino weiß er, dass ein einzelner Mann alles erreichen kann, solange er nur den Mut hat, sich der Gefahr zu stellen. Für die Sicherheit seines Kindes will er zum Helden werden und das erreichen, woran FBI, CIA und zahlreiche Kopfgeldjäger gescheitert sind. Voller Tatendrang macht er sich auf, um Osama bin Laden zu finden. Nach "Super Size Me" widmet sich Morgan Spurlock in seinem neuesten Real-Life-Action-Thriller auf unkonventionelle und witzige Art dem 'Terrorismusproblem' und stürzt sich kopfüber in ein waghalsiges Abenteuer, um den gefährlichsten Mann der Welt zu finden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Morgan Spurlock (Morgan Spurlock) Originaltitel: Where in the World Is Osama Bin Laden? Regie: Morgan Spurlock Altersempfehlung: ab 12

