China, 1936: Kung-Fu Großmeister Gong Bao-Sen übergibt sein Vermächtnis an Ma Chan und Ip Man. Doch wer darf sich Großmeister nennen? Auch Bao-Sens Tochter Gong Er, Ip Mans unerfüllte Liebe, buhlt um den Titel. Für Ip Man, der später Bruce Lee lehrte, beginnt ein steiniger Weg zur Vollendung, gesäumt von Niederlagen. Der formvollendete Weg des Kung-Fu-Großmeisters und Bruce Lee-Lehrers Ip Man. Bildergalerie Schauspieler: Tony Leung (Ip Man) Ziyi Zhang (Gong Er) Chang Chen (Razor) Zhao Benshan (Ding Lianshan) Xiao Shen-Yang (San Jiang Shui) Song Hye-kyo (Zhang Yongcheng) Yuen Woo-Ping (Chan Wah-shun) Originaltitel: Yi dai zong shi Regie: Kar Wai Wong Drehbuch: Kar Wai Wong, Jingzhi Zou, Haofeng Xu Kamera: Philippe Le Sourd Musik: Nathaniel Méchaly, Shigeru Umebayashi Altersempfehlung: ab 12