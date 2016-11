Kinowelt 20:15 bis 22:15 Western Dead Man USA, D, J 1995 16:9 SW 20 40 60 80 100 Merken 1 Europäischer Filmpreis Nominiert für die Goldene Palme, Cannes TV Spielfilm: Highlight-Tipp William Blake reist in den Westen, um eine Stelle als Buchhalter anzutreten. Als ihn eine Kugel schwer verwundet, muss er in die Wälder fliehen und wird von dem Indianer Nobody aufgenommen. Von Kopfgeldjägern verfolgt, wird er unfreiwillig selbst zum Gesetzlosen. Jim Jarmuschs eleganter Anti-Western mit Johnny Depp ist mit Stars wie Robert Mitchum und Iggy Pop auch in den Nebenrollen hochkarätig besetzt. Die großartigen Schwarzweiß-Bilder und der ungewöhnliche Soundtrack von Neil Young verleihen dem Film seine düster-lakonische Stimmung. Als Bester nichteuropäischer Film mit dem Europäischen Filmpreis 1996 ausgezeichnet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Depp (William Blake) Gary Farmer (Niemand) Lance Henriksen (Cole Wilson) Gabriel Byrne (Charlie Dickinson) Iggy Pop (Salvatore "Sally" Jenko) John Hurt (John Scholfield) Billy Bob Thornton (Big George Drakoulious) Originaltitel: Dead Man Regie: Jim Jarmusch Drehbuch: Jim Jarmusch Kamera: Robby Müller Musik: Neil Young