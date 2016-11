Kinowelt 08:50 bis 10:15 Actionfilm Attack the Block GB, F 2011 16:9 20 40 60 80 100 Merken Auf dem Nachhauseweg wir die angehende Krankenschwester Sam in einem Viertel in Süd-London mitten auf einer einsamen Straße von einer Gang maskierter Jugendlicher umstellt. Gewalt liegt in der Luft - und explodiert doch ganz anders als erwartet: Ein Meteroit schlägt direkt neben den Kids in ein Auto ein. Während Sam fliehen kann, wird die völlig überraschte Gang von einem blutrünstigen Alien attackiert. Mit vereinen Kräften können die Kids zurückschlagen und den außerirdischen Angreifer zur Strecke bringen. Doch zum Triumphieren bleibt keine Zeit, denn ein regelrechter Meteoritenhagel über London kündigt an, dass die Invasion jetzt erst richtig beginnt. Inner Cities vs. Outer Space: In einem ebenso furiosen wie augenzwinkernden Actionspektakel in der Tradition klassischer Actionfilme von legendären Regisseuren wie John Carpenter oder Walter Hill tritt in diesem rasanten und gnadenlos witzigen Science-Fiction-Thriller eine bis an die Zähne bewaffnete Gang Jugendlicher in ihrer Süd-Londoner Wohnanlage zum Überlebenskampf gegen eine übermächtige Invasion Außerirdischer an. Produziert von den Machern von "Shaun of the Dead", "Hot Fuzz" und "Paul", bietet "Attack the Block" junges wildes britisches Genrekino der Sonderklasse. "Shaun of the Dead"-Star Nick Frost beweist mit einem grandiosen Auftritt als lässiger Dealer, dass er zu Recht zu den gefeierten Stars der Gegenwart gehört. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jodie Whittaker (Sam) John Boyega (Moses) Alex Esmail (Pest) Franz Drameh (Dennis) Nick Frost (Ron) Leeon Jones (Jerome) Simon Howard (Biggz) Originaltitel: Attack the Block Regie: Joe Cornish Drehbuch: Joe Cornish Kamera: Tom Townend Musik: Steven Price Altersempfehlung: ab 16