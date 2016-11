FOX 06:55 bis 07:35 Krimiserie Navy CIS Geheimpoker USA 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken ICE-Agent Tom Sherman wird während des Dienstes brutal ermordet. Notgedrungen müssen Gibbs und das NCIS-Team nun mit der Behörde und dem FBI zusammenarbeiten, um den Täter so schnell wie möglich dingfest zu machen. Zunächst gerät die Kollegin des Ermordeten, Julia Foster-Yates, in Verdacht - den sie allerdings schnell entkräften kann. Derweil kommt es zur Begegnung zwischen Tony und Michael Rivkin, die in einem blutigen Showdown endet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony "Tony" DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald "Ducky" Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Rocky Carroll (Director Leon Vance) Cote De Pablo (Ziva David) Jude Ciccolella (Phillip Davenport) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Tony Wharmby Drehbuch: Jesse Stern Kamera: William G. Webb Musik: Brian Kirk

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 338 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 98 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 98 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 98 Min.