Zee.One 04:00 bis 06:00 Drama Das himmlische Tal IND 2005 Nach einer Vorlage von Mahesh, Sabapati 20 40 60 80 100 Merken Die Region Kaschmir ist in Aufruhr, seit Terroristen versuchen, die Kontrolle über das Land an sich zu reißen. Der an sich friedliche Shakil schließt sich der radikalen Bewegung an, als ein Freund durch indische Soldaten unschuldig zu Tode kommt. Jahre später ist er zu einem der Anführer der Dschihadisten aufgestiegen. Der junge Captain Aman wird in der Zone stationiert, um beim Kampf gegen die terroristische Verbindung zu helfen. Dabei verliebt er sich in die lebensfrohe Adaa, vor deren Haus er postiert ist. Auch für Adaa ist es Liebe. Doch die junge Frau ist Muslimin, und Aman Hindu - in Kaschmir eine unmögliche und sogar gefährliche Verbindung. Auf Bitten von Adaas Vater lässt sich Aman daher versetzen. Doch dann geraten er und einige Kameraden bei einem Einsatz in einen Hinterhalt und werden von Shakils Terroristen gefangen genommen. Aman kommt jedoch mit dem Leben davon, denn Shakil ist niemand geringerer als Adaas Bruder: Während Adaa Shakil anfleht, Aman nicht zu töten, gelingt dem Soldaten die Flucht aus dem Camp. Doch durch seine Verbindung zu Adaa gerät Aman plötzlich in den Verdacht, mit den Dschihadisten im Bunde zu sein. Er wird vor das Militärgericht gestellt. Adaa setzt alles daran, Aman zu helfen. Als sie jedoch ihre und Amans Beziehung verleugnen soll, um den Ruf der Armee nicht zu schädigen, steht Adaa vor einer folgenschweren Entscheidung: Kann sie ihre Liebe wirklich aufgeben? In ungewöhnlich realistischen Bildern schafft der schwedische Kameramann Jakob Ihre eine beklemmende Stimmung, die dem Kriegsdrama eine stille Eindringlichkeit verleiht. Regieneuling Shoojit Sircar war als Werbefilmer tätig, ehe ihm sein Spielfilmdebüt direkt eine Nominierung für einen Screen Award einbrachte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jimmy Shergill (Captain Aman) Minissha Lamba (Adaa) Yashpal Sharma (Shakil Ahmed) Mukesh Tiwari (Captain Rathod) Dolly Ahluwalia (Ada's Grandmother) Originaltitel: ...Yahaan Regie: Shoojit Sircar Drehbuch: Sameer Kohli, Mahesh, Piyush Mishra, Sabapati Musik: Shantanu Moitra, Sameeruddin Altersempfehlung: ab 16

