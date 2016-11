Zee.One 11:50 bis 13:40 Komödie Liebe mit Tricks IND 2006 20 40 60 80 100 Merken Lügen haben kurze Beine: Das erfährt der arbeitslose Ashish am eigenen Leib, als er sich unsterblich in die schöne Rani verliebt. Doch Ranis Eltern wollen der Verbindung erst zustimmen, wenn Ashish ihrer Tochter finanzielle Sicherheit bieten kann. Mit einigen findigen Kniffen schafft es Ashish tatsächlich, sich zu Wohlstand hochzuarbeiten. Nun soll der Hochzeit nichts mehr im Wege stehen. Doch da erhält Ashish eine niederschmetternde Diagnose: Krebs. Weil er seine großen Liebe nicht die Zukunft mit der Pflege eines Schwerkranken verbauen will, erfindet Ashish eine Menge Ausflüchte, um Rani dazu zu bringen, sich von ihm abzuwenden. Doch nichts kann die junge Frau umstimmen. Schließlich greift Ashish auf die Scheinhochzeit mit der verruchten Sania zurück. Doch damit begibt er sich erst recht in Schwierigkeiten. Mit den Bollywood-Veteranen Sunil Shetty, Boman Irani und Anupam Kher ist die turbulent-romantische Komödie bis in die Nebenrollen stark besetzt. Auch Hauptdarsteller Akshaye Khanna kann das Schauspiel-Gen vorweisen: Sein Vater ist der Filmdarsteller und Politiker Vinod Khanna. Akshayes Bruder Rahul ist ebenfalls eine bekannte Größe in Indiens Traumfabrik. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Akshaye Khanna (Ashish Khanna) Ayesha Takia (Rani Bhalla) Mallika Sherawat (Sania) Sunil Shetty (Anna) Aftab Shivdasani (Rohit Chopra) Anupam Kher (Mangal Pratap Bhalla) Gulshan Grover (Lukha - Malaysian Don) Moderation: Himesh Reshammiya Originaltitel: Shaadi Se Pehle Regie: Satish Kaushik Drehbuch: Sanjay Chel Kamera: Johny Lal Musik: Himesh Reshammiya Altersempfehlung: ab 6