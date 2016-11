National Geographic People 03:50 bis 04:35 Dokumentation Reisefieber Schottland AUS 2012 2016-11-27 08:20 Stereo 16:9 HDTV Merken Dinge die man bei einer Schottlandreise unbedingt machen muss: Ein Dudelsack-Konzert besuchen, einen Kilt anprobieren und Golf spielen. In dieser Episode von Reisefieber wird Morgan Burrett genau all das gemacht, und noch viel mehr. Er wird durch die Straßen Glasgows wandern, seinen ganz eigenen Scotch abfüllen, die Geburtstadt des Golf besuchen und in den Schatten der beeindruckenden Edinburgh Castle spazieren. Eine Episode voller Geschichten und Geschichte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Travel Bug

