Dokumentation American Gypsies - New Yorks Familien-Clan Sex, Lügen und eine Tonbandaufnahme USA 2011 Die Männer der Johns-Familie gehen abends gemeinsam aus. Überraschend treffen sie dabei auf ihren alten Konkurrenten Tommy Gigolo. Die Brüder sind überzeugt, dass all die Schlappen und Pleiten der letzten Zeit auf ihn zurückzuführen sind. Kommt es zur Auseinandersetzung? Bobby geht allerdings eine völlig andere Frage nicht aus dem Kopf: Könnte es sein, dass er die schwache Gesundheit seines Vaters geerbt hat? Er lässt sich von einem Arzt durchchecken und muss erfahren, dass er etwas für sich tun muss. Prompt beginnt er mit einem intensiven Fitnessprogramm. Derweil ist Val hin- und hergerissen. Seine Familie verlangt von ihm, dass er sich von seiner Freundin Katie trennt. Originaltitel: American Gypsies