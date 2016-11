National Geographic People 15:55 bis 16:40 Dokumentation City Chase: Marrakesch CDN 2008 2016-11-21 19:25 Stereo 16:9 Merken In der letzten Folge von "City Chase Marrakesch" geht es um den Sieg. Zwölf Teams hatten sich für das 50-stündige Finale qualifiziert. Jetzt sind nur noch wenige Konkurrenten übrig, die am Ende des Titel "World Champion in City Chase" tragen werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: City Chase Marrakech