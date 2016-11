Disney Cinemagic 00:05 bis 01:50 Musikfilm Lemonade Mouth - Die Geschichte einer Band USA 2011 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Fünf High School Außenseiter entdecken ihre Freude daran, zusammen Musik zu machen. Sie gründen eine Band, Lemonade Mouth, sind aber mit Schwierigkeiten zu Hause konfrontiert und dem Widerstand einer konkurrierenden Band, die aus beliebten Sportlern der Schule besteht. Auch der konservative Rektor macht ihnen das Leben schwer. Trotz aller Widrigkeiten erreicht die Band ihr Ziel und schafft es, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Wenn fünf High School-Außenseiter die Köpfe zusammenstecken, dann entsteht . eine Band! Lemonade Mouth - Die Geschichte einer Band erzählt von den fünf Schülern Olivia, Wen, Stella, Mohini und Charlie, die sich beim Nachsitzen kennenlernen und gemeinsam ihr Interesse für Musik entdecken. Von HipHop bis Rock und Pop: Die coolen, mitreißenden Songs, die Olivia, Wen und Co. als Schulband "Lemonade Mouth" performen, sind echte Highlights und ermöglichen es dem quirligen Quintett, seinen Anliegen an der Mesa High School Gehör zu verschaffen. Wenn da nur nicht die coole Rockband "Mudslide Crush" wäre, die fest entschlossen ist, ihre Stellung als beliebteste Gruppe zu verteidigen. Doch ausgerechnet deren Leadgitarrist Scott ist der Freund von "Lemonade Mouth" Sängerin Wen. Ob die junge Beziehung das aushält? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bridgit Mendler (Olivia) Adam Hicks (Wen) Hayley Kiyoko (Stella) Naomi Scott (Mo) Blake Michael (Charlie) Nick Roux (Scott) Chris Brochu (Ray) Originaltitel: Lemonade Mouth Regie: Patricia Riggen Drehbuch: April Blair Kamera: Checco Varese Musik: Christopher Lennertz