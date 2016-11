Disney Cinemagic 09:50 bis 10:15 Trickserie Arielle die Meerjungfrau Das Seeorgelkonzert USA 1993 Stereo 16:9 HDTV Merken König Triton schenkt Arielle eine Seeorgel und weist sie an, das Instrument zu lernen. Sie spielt aber mehr schlecht als recht. König Triton ist von den Tönen seiner Tochter entzückt und spornt sie an, mehr zu üben. Von den Klängen wird ein uraltes Seeungeheuer geweckt, das das Instrument entnervt zerstört. Am Ende lullen Arielle und ihre Freunde das Seeungeheuer wieder mit Gesängen in seinen Schlaf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Little Mermaid Regie: Jamie Mitchell Drehbuch: Patsy Cameron Musik: Dan Foliart, Robby Merkin, Steve Gelfand