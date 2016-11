Schweiz 2 21:40 bis 22:30 Serien Code Black Eine Schicht in der Hölle USA 2015 2016-11-21 03:05 Dolby Digital HDTV Merken Leanne hat beim Einsatz auf der Autobahn entgegen den Anweisungen gehandelt und eine Frau gerettet, die als hoffnungsloser Fall galt. Zudem hat sie Malaya alleine gelassen, die eine komplizierte medizinische Erstversorgung nur ungenügend machen konnte. Für diese Verfehlung muss sie nun geradestehen, zusammen mit Neal, der ihr geholfen hat. Derweil ist Christa noch immer bei der Familie, die sie zu retten versucht, obwohl sie selber verletzt ist. Neal macht sich auf die Suche nach ihr. Und Mario und Heather geraten in eine brenzlige Situation, als sie die Wiederbelebungsversuche bei einer Frau aufgeben und von deren Ehemann bedroht werden. Die Erfahrung bringt die beiden nahe. Erst später merkt Mario, dass auch Angus sich für Heather interessiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marcia Gay Harden (Dr. Leanne Rorish) Luis Guzmán (Jesse Sallander) Raza Jaffrey (Dr. Neal Hudson) Bonnie Somerville (Christa Lorenson) Melanie Chandra (Malaya Pineda) Benjamin Hollingsworth (Mario Savetti) Christina Vidal (Gina Perello) Originaltitel: Code Black Regie: Rob Bailey Drehbuch: David Marshall Grant Musik: Clinton Shorter Altersempfehlung: ab 12