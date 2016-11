SAT.1 Gold 04:45 bis 05:30 Show Richter Alexander Hold D 2009 Merken Die Zeugin Olga Schewtschenko sollte vor Gericht gegen den Zuhälter Manfred Reizer aussagen, da sie ihn möglicherweise beim Mord an einer Prostituierten beobachtet hat. Als Olgas Wagen vor dem Gerichtsgebäude vorfährt, durchschlägt ein Projektil die Windschutzscheibe und trifft die junge Frau in die Schulter. Wer versuchte, die wichtige Zeugin kurz vor der Verhandlung mundtot zu machen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Richter Alexander Hold