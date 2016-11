RTL II 16:00 bis 17:00 Dokusoap Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt... Supersize me D 2016 16:9 HDTV Live TV Merken Seit ihrer Scheidung lebt Elfi (38) allein mit ihrer Tochter Jessy (17) zusammen. Die beiden haben eigentlich ein sehr gutes Verhältnis - bis Jessy sich plötzlich von ihrer Mutter distanziert und anfängt, immer mehr zu essen. Elfi wundert sich und will herausfinden, warum aus dem normalgewichtigen Mädchen innerhalb kürzester Zeit ein richtiges Pummelchen geworden ist. Doch dann macht sie eine Entdeckung, die sie der Wahrheit ein Stückchen näher bringen könnte: Jessy albert auf der Straße mit einem deutlich älteren Mann herum. Es handelt sich um den Tätowierer Tobias (30), mit dem die Schülerin seit kurzem liiert ist. An seiner Seite fühlt sie sich einfach wohl, denn er liebt ihre Rundungen. Allerdings sind seine Absichten keineswegs ehrlicher Natur, wie Jessys beste Freundin Mona (18) wenig später feststellt: Tobias hat ohne ihr Wissen brisante Fotos von Jessy im Internet verbreitet - auf einer Seite für Liebhaber übergewichtiger Frauen. Und nicht nur das: Tobias ist ein Feeder, dem jedes Mittel recht ist, um seine Opfer zu "supersizen"! Viel zu spät erkennt Jessy, auf wen sie sich da eingelassen hat... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt...