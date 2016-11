RTL II 16:00 bis 17:00 Dokusoap Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt... Allein D 2015 16:9 HDTV Live TV Merken Die Nerven der 21-jährigen Jenny liegen blank. Ihre 15-jährige Schwester Mara schwänzt regelmäßig die Schule und hat zudem immer wieder seltsame Verletzungen. Nun droht das Jugendamt, ihrer MS-kranken Mutter das Sorgerecht für Mara zu entziehen. Jenny will der Sache auf den Grund gehen und findet heraus, dass ihre Schwester von einer Gang rund um den aggressiven Randy um Schutzgeld erpresst wird. Jenny will dem Spuk ein Ende bereiten und stellt die Jungs zur Rede. Doch dadurch wird die Lage keineswegs besser. Denn die Gang droht ihr nun, Mara oder der kranken Mutter noch Schlimmeres anzutun. Randy setzt noch einen drauf: Er plant einen großen Coup, bei dem Jenny ihm helfen soll. Lässt sie sich auf den kriminellen Deal ein? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt...