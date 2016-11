RTL II 15:00 bis 15:55 Dokusoap Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt... Baby-Boom D 2015 16:9 HDTV Live TV Merken Durch Zufall erfährt Miriam (29), dass der partyfreudigen Kiosk-Aushilfe Sunny finanziell das Wasser bis zum Hals steht. Das kommt der Zahnärztin wie gerufen, denn seit längerem wünschen sie und ihr Freund Cedric (34) sich ein Kind - bisher jedoch leider erfolglos. An Geld mangelt es dagegen nicht. Also schlägt Miriam Sunny einen ungewöhnlichen Deal vor: Sie erhält 20.000 Euro, wenn sie mit Cedric ins Bett geht, um ein Kind mit ihm zu zeugen. Dieses will Miriam nach der Geburt als ihr eigenes ausgeben. Der Vorschlag ruft bei Sunny zunächst blankes Entsetzen hervor. Doch als ihr wegen Geldmangels der Strom abgedreht wird und sogar eine Haftstrafe droht, lässt sie sich schließlich auf das Angebot ein und schläft mit Cedric. Die erwünschte Schwangerschaft bleibt allerdings aus. Beim zweiten Versuch klappt es dann und Miriam überreicht wie vereinbart die ersten 10.000 Euro. Plötzlich aber entwickelt Sunny Gefühle für das Baby. Und Cedric hat sich längst Hals über Kopf in die leibliche Mutter seines Kindes verliebt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt...