RTL II 15:00 bis 15:55 Dokusoap Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt... Der Feind im Ehebett D 2015 16:9 HDTV Sandras (36) Versuch, ihren Mann zu verführen, scheitert wieder einmal kläglich. Und dann wirft Thomas (39) ihr auch noch vor, sie habe Mundgeruch. Sandra ist wütend und fühlt sich zutiefst gedemütigt. Kurz darauf kommt es zu einem lautstarken Streit zwischen den beiden, der auch Tochter Lia (17) in ihrem Zimmer nicht entgeht. Am nächsten Tag sucht das Mädchen Trost bei ihren Freundinnen. Doch während Marie (17) großes Verständnis für Lias Situation zeigt, streut Tamara (18) auch noch Salz in die Wunde: Sie kann gut nachvollziehen, dass Thomas keine Lust mehr auf Sex mit seiner Frau hat. Schließlich lässt sich Sandra total gehen und macht optisch wirklich nichts her. Lia, die unbedingt die Ehe ihrer Eltern retten will, wird sofort aktiv und überredet ihre Mutter zu einer Rundum-Erneuerung. Was sie nicht ahnt: Tamara wirft bereits seit längerem ein Auge auf Thomas und sieht nun die Gunst der Stunde gekommen, all ihre Verführungskünste einzusetzen - offenbar mit Erfolg. Denn wenig später erwischt Lia ihre Freundin und ihren Dad im Bett... Originaltitel: Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt...

