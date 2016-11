RTL II 15:00 bis 15:55 Dokusoap Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt... Die Ladychecker D 2015 16:9 HDTV Live TV Merken Der 22-jährige Giovanni und sein bester Freund Deniz kommen bei den Frauen extrem gut an. Um herauszufinden, wer von ihnen der erfolgreichere Ladychecker ist, haben die beiden kürzlich eine Wette abgeschlossen. Gewinner ist derjenige, der es schafft, in einer bestimmten Zeit die meisten Mädels abzuschleppen. Zunächst läuft es nicht schlecht für Giovanni, doch dann trifft er eines Tages Jette, die sich als echte Herausforderung erweist und in ihm bislang unbekannte Gefühle weckt. Giovanni zieht für seine Traumfrau alle Register, investiert Unmengen an Geld und steckt zahllose Demütigungen ein, bis er schließlich kurz vor dem Ziel ist. Für Unternehmungen mit Deniz bleibt bei all den Anstrengungen allerdings nur noch wenig Zeit. Am Ende muss sich Giovanni entscheiden: Was ist ihm wichtiger? Der Erfolg bei Jette oder seine Freundschaft zu Deniz? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt...

