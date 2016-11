SAT.1 Gold 18:35 bis 19:00 Dokusoap K 11 - Kommissare im Einsatz Mord in Serie Mord in Serie D 2012 16:9 Merken Richard Habermann wurde vor zwei Monaten in die geschlossene Psychiatrie eingewiesen. Er soll drei Frauen auf bestialische Weise umgebracht haben. Jetzt gibt es ein neues Opfer: Eine junge Frau wurde auf die gleiche Weise ermordet wie die Frauen zuvor, ihre Leichen auf perverse Weise wie Engel drapiert. Konnte der Psychopath unbemerkt aus der Anstalt entkommen oder haben die Kommissare den Falschen erwischt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Michael Mayer, Gerrit Grass, Michael Naseband, Alexandra Rietz, Jonas Rohrmann Originaltitel: K 11 - Kommissare im Einsatz