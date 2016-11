SAT.1 Gold 12:50 bis 13:35 Familiensaga Falcon Crest Unsaubere Methoden USA 1988 Merken Vickie wurde von Dimitrov entführt - auf Richards Geheiß. Er will auf diesem Wege Erics Spielsucht heilen. Angela weiß, dass mit der Heirat von Maggie und Richard eine bestimmte Klausel in Chase' Testament in Kraft tritt und informiert schon einmal ihren Anwalt Spencer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jane Wyman (Angela Channing) David Selby (Richard Channing) Lorenzo Lamas (Lance Cumson) Ana Alicia (Melissa Agretti Cumson) Susan Sullivan (Maggie Gioberti) Dana Sparks (Vickie Gioberti) Margaret Ladd (Emma Channing) Originaltitel: Falcon Crest Regie: Tim Hunter Drehbuch: Howard Lakin, Earl Hamner jr. Kamera: David Calloway Musik: Mark Snow Altersempfehlung: ab 6