Seit ihrer Kindheit träumt die junge Astrophysikerin Ellie Arroway davon, das Geheimnis des Universums zu entschlüsseln. Mithilfe von riesigen Parabol-Antennen, lauscht sie jeden Tag in die Weiten des Universums, bislang ohne Erfolg. Gerade als ihre Investoren ihrem Projekt die Geldzufuhr abschnüren wollen, gelingt ihr die Sensation: Sie und ihr Team empfangen eine Nachricht von dem weit entfernten Stern Vega. Das entschlüsselte Signal ergibt die Anleitung zum Bau einer riesigen Maschine, die einen Menschen in das Weltall befördern soll. Doch Skeptiker bezweifeln die guten Absichten der Absender der Nachricht. In Google-Kalender eintragen