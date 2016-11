RTL II 05:15 bis 06:20 Mysteryserie Warehouse 13 Endloses Staunen USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV Merken Das Ende von Warehouse 13 naht. Alle Agenten sollen noch einmal ihre prägendsten Momente im Warehouse in einer Zeitkapsel festhalten. Dabei stellt sich heraus, dass Claudia große Zweifel hat, ob sie wirklich Verwalterin werden will. Artie versucht ihr klar zu machen, dass es manchmal besser ist, seinem Herzen zu folgen und seine Meinung zu ändern, als den Rest des Lebens unglücklich mit einer Entscheidung zu sein. Myka erkennt endlich, dass sie in Pete verliebt ist. Steve merkt, dass er tatsächlich ein echter Warehouse-Agent ist. Pete weigert sich zunächst, eine Erinnerung beizutragen; er hat Angst, dass er ohne das Warehouse wieder der unangenehme Pete sein wird, der er früher war. Er will auch seine Kollegen nicht verlieren und ganz einfach verhindern, dass das Warehouse umzieht. Doch als Myka ihm ihre Liebe gesteht erkennt er, dass er zumindest sie nicht verlieren kann und steuert seinen Warehouse-Moment zur Zeitkapsel bei. Alle Agenten haben schließlich ihren Betrag geliefert. Doch dann läuft eine neue Meldung bei Artie ein: In Poughkeepsie spuckt plötzlich jemand Feuer... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Genelle Williams (Leena) Saul Rubinek (Artie Nielsen) Joanne Kelly (Myka Bering) Eddie McClintock (Pete Lattimer) Allison Scagliotti (Claudia Donovan) Aaron Ashmore (Steve Jinks) Jaime Murray (H.G. Wells) Originaltitel: Warehouse 13 Regie: Jack Kenny Drehbuch: John-Paul Nickel, D. Brent Mote, Jane Espenson Musik: Edward Rogers Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 274 Min. Warehouse 13

Mysteryserie

RTL II 05:15 bis 06:20

Seit 49 Min. Verdachtsfälle

Dokusoap

RTL 05:25 bis 06:15

Seit 39 Min. Unforgettable

Krimiserie

kabel eins 05:40 bis 06:20

Seit 24 Min.