Servus TV 01:35 bis 03:15 Dokumentation Red Bull TV - I AM Hardwell 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Erfolgsgeschichte des weltweiten Nummer 1 DJs Hardwell: Mehr als zweieinhalb Jahre lang begleitete der Videofilmer Robin Piree den Erfolgs-DJ. Während dieser Zeit filmte Piree die Entwicklung des 25-jährigen DJ/Musikproduzenten vom aufstrebenden Künstler Robbert van de Corput zum internationalen Superstar Hardwell. Die Dokumentation liefert seltene Einblicke in das Leben Hardwells, die so rar sind, wie der Aufstieg des Dance Music Phänomens zum Nummer 1 DJ der Welt. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Red Bull TV - I AM Hardwell

