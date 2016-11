RTL II 15:00 bis 16:00 Dokusoap Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt... Falsche Liebe D 2015 16:9 HDTV Live TV Merken Helena (19) ist süß, clever und steht kurz vor dem Abitur. Eigentlich könnte sie schon wunderbar für sich selbst sorgen - ohne die lästige Gängelei durch die Eltern Veronika (44) und Lars (41). Ihre Abneigung gegen die in ihren Augen überflüssige Fürsorge zeigt die junge Frau ganz deutlich. Bestärkt wird sie in ihrem kindischen Verhalten durch Simon, ihren doppelt so alten Lover. Von der Liaison darf ihre Familie auf keinen Fall erfahren, denn der undurchsichtige Schönling ist ein Freund ihres Dads. Um für den 38-Jährigen attraktiv zu bleiben, braucht Helena allerdings jede Menge Geld für Klamotten. Und das will beschafft werden. Völlig verblendet bedient sie sich an fremdem Eigentum und lässt sich davon auch durch Freundin Greta (21) nicht abhalten. Doch Simon möchte nicht nur eine schicke Frau an seiner Seite, er plant auch eine kostspielige Reise. Praktischerweise hat er passend dazu eine Idee, wie die Schülerin die entsprechende Finanzierung regeln kann. Sein Plan ist jedoch nicht nur kriminell, sondern bringt Helena auch in große Gefahr... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt...