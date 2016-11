RTL II 15:00 bis 16:00 Dokusoap Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt... Fehltritt mit Folgen D 2015 16:9 HDTV Live TV Merken Die Ehe der 24-jährigen Jenny steckt in der Krise. Die junge Mutter ist genervt von ihrem Mann Sascha, der die gemeinsame Wohnung einfach zum Büro seines IT-Start-ups umfunktioniert hat. Das Familienkonto bleibt dabei dennoch leer. Und auch sonst ist Sascha zu nichts zu gebrauchen: Weder kümmert er sich um den Haushalt, noch um den gemeinsamen, sechs Monate alten Sohn Jerome. Bei ihrem Aushilfsjob in einem Kiosk lernt Jenny dann den attraktiven Markus kennen. Ihr neuer Kollege ist das komplette Gegenteil von Markus: charmant, zuvorkommend, aufmerksam. Nachdem er seinen ganzen Charme bei der jungen Mutter spielen lässt, landen die beiden tatsächlich im Bett. Noch ist Jenny nicht bewusst, dass Markus ihr Leben bald in einen Albtraum verwandeln wird... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt...