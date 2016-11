RTL II 15:00 bis 16:00 Dokusoap Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt... Der Baby-Deal D 2015 16:9 HDTV Live TV Merken Die 19-jährige Marissa ist im vierten Monat ungewollt schwanger. Da die Zeitungszustellerin hochverschuldet und chronisch pleite ist, will sie das Kind auf keinen Fall behalten. Es gibt mit Sicherheit Menschen, die ihrem Baby eine bessere Zukunftsperspektive bieten können, da ist sich Marissa sicher. In einem Internetforum stößt sie schließlich tatsächlich auf das kinderlose Ehepaar Rita und Jonas, das großes Interesse hat, mit ihr ins Geschäft zu kommen. Die beiden bieten Marissa 30.000 Euro das ungeborene Kind. Die 19-Jährige willigt in den Deal ein, doch plötzlich wird sie von ihren Muttergefühlen überrollt und will den Vertrag rückgängig machen. Aber Rita kämpft mit allen Mitteln um ihren Babytraum und macht Marissa das Leben zur Hölle... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt...