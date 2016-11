Servus TV 22:40 bis 00:40 Komödie O Brother, Where Art Thou? Eine Mississippi-Odyssee GB, F, USA 2000 Nach Homers "Odyssee" 2016-11-12 02:10 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Im tiefsten Süden der USA der 1930er Jahre überredet der Häftling Everett "Ulysses" McGill (George Clooney) seine beiden Mitstreiter Pete (John Turturro) und Delmar (Tim Blake Nelson) zur Flucht. Dabei verspricht er ihnen einen Anteil an einem geheimnisvollen Goldschatz, dessen Versteck er kennen will. Doch ihre Reise entwickelt sich nach und nach zu einer abenteuerlichen Odyssee, auf der sie manch skurriler Gestalt begegnen wie einem Musiker, der seine Seele dem Teufel verkauft hat oder drei Sirenen, welche die Flüchtigen beinahe um ihren Verstand bringen. Mit "O Brother, Where Art Thou?" gelang den Brüdern Joel und Ethan Coen eine der wohl originellsten Verfilmungen von Homers Odyssee witzig, phantasiereich und stets voller Überraschungen. Hauptdarsteller George Clooney erhielt 2001 für seine Leistung den Golden Globe als bester Hauptdarsteller. Berühmt geworden ist auch der kultige Blues und Hillbilly-Soundtrack des Films von Star-Produzent T-Bone Burnett, der sich über fünf Millionen Mal verkaufte und letztlich mit drei Grammys ausgezeichnet wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Clooney (Everett Ulysses McGill) John Turturro (Pete) Tim Blake Nelson (Delmar) Charles Durning (Pappy O'Daniel) John Goodman (Big Dan Teague) Holly Hunter (Penny Wharvey) Michael Badalucco (George "Babyface" Nelson) Originaltitel: O Brother, Where Art Thou? Regie: Joel Coen Drehbuch: Ethan Coen, Joel Coen Kamera: Roger Deakins Musik: T Bone Burnett Altersempfehlung: ab 12