RTL II 15:00 bis 16:00 Dokusoap Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt... Von der Exfreundin zur Stiefmutter D 2016 16:9 HDTV Als Azubi Jonas (21) erfährt, dass es sich bei der neuen Freundin seines Vaters Karsten (45) um seine eigene Ex handelt, ist er entsetzt. Und dann behauptet Janina (21) auch noch, sein Dad sei ihre große Liebe. Damit will sie ihm doch nur eins auswischen und sich für die Trennung rächen! Doch es scheint den beiden tatsächlich ernst zu sein, denn wenig später zieht Janina bei ihnen ein und fängt zu allem Übel auch noch als Sekretärin in der Kfz-Werkstatt an, in der Jonas und sein Vater arbeiten. Doch es kommt noch besser: Seine Ex spielt sich zunehmend als Stiefmutter auf und mischt sich sogar in seine neue Beziehung mit Lilly (19) ein. Dabei provoziert sie ständig Situationen, die vermuten lassen, Janina und er hätten noch etwas am Laufen. Sie schafft es, einen Keil zwischen Vater und Sohn zu treiben, indem sie behauptet, Jonas habe sie angegriffen. Welch falsches Spiel Janina treibt, wird Karsten erst viel zu spät klar...