KI.KA 20:45 bis 21:00 Magazin Timster D 2015-2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Fan-Kultur: Zum ersten Mal findet die "Comic Con" in Deutschland statt eine Messe rund um Fernsehserien, Filme und Comics. Dort treffen Fans ihre Lieblingsstars und werden selbst kreativ zum Beispiel mit selbstgemachten Kostümen und Fan-Kunstwerken. Tim verschafft sich dort einen Überblick über die beeindruckendsten Fan-Werke. Dazu gehört auch ein Fan-Film, der gerade in aller Munde ist: "DARTH MAUL: Apprentice" ist der Abschlussfilm zweier Filmstudenten, der den Original Star Wars-Filmen schon sehr nahe kommt. Auch Fans von "Tom Sawyer" dürfen sich freuen, denn Tim stellt den Klassiker als Buchtipp vor. Und auch Game-Fans kommen auf ihre Kosten: Timster testet, ob man mit Konsolenspielen tatsächlich neue Sportarten erlernen kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Timster Drehbuch: Diverse