ORF 1 18:30 bis 18:55 Comedyserie The Big Bang Theory Mädels an der Bar USA 2009 2016-11-18 05:25 Stereo Untertitel 16:9 Merken Leonards Mutter Beverly kündigt zu Weihnachten ihren Besuch an. Als Penny ihn darauf anspricht, warum er seiner Mutter nichts von ihrer Beziehung erzählt hat, gerät Leonard in Erklärungsnot. Aber Sheldon hat dafür eine einfache Begründung. Verwundert nimmt Leonard am Flughafen zur Kenntnis, dass seine Mutter und Sheldon seit Längerem Kontakt miteinander haben. Doch der Abend hält noch ein paar andere Überraschungen bereit ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Rajesh Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Christine Baranski (Beverly Hofstadter) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Maria Ferrari Kamera: Steven V. Silver Altersempfehlung: ab 12