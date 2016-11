ORF 1 00:35 bis 02:00 Actionfilm Einmal ist keinmal USA 2012 Untertitel 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Romantische Krimikomödie voller Action. Katherine Heigl ('The Big Wedding', 'Grey's Anatomy') kommt bei ihrem ersten Auftrag als Kopfgeldjägerin gefühlsmäßig zwischen die Fronten: Bei der Jagd auf ihren verführerischen Ex aus Jugendtagen erwacht die alte Liebe neu, während sie ihr attraktiver Helfer Daniel Sunjata ('Rescue Me') auch nicht kalt lässt. Schwungvolle Unterhaltung garantiert!Stephanie Plum hat ihren Job als Unterwäscheverkäuferin verloren und ist wieder mal auf Arbeitssuche. Cousin Vinnie, der eine Kautionsagentur leitet, gibt ihr eine Chance als Kopfgeldjägerin. Sie soll den unter Mordverdacht stehenden Cop Joe Morelli dingfest machen. Dass es sich bei ihm ausgerechnet um ihre erste große, aber schwer enttäuschte Liebe handelt, kommt Stephanie gerade recht. Nach einem Crash-Kurs durch den äußerst attraktiven Ranger eröffnet sie die Jagd. Als sich herausstellt, dass Joe schuldlos sein könnte, und Stephanie immer noch in ihn verknallt ist, wird die Sache kompliziert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Katherine Heigl (Stephanie Plum) Jason O'Mara (Joe Morelli) Daniel Sunjata (Ranger) John Leguizamo (Jimmy Alpha) Sherri Shepherd (Lula) Debbie Reynolds (Oma Mazur) Debra Monk (Mrs. Plum) Originaltitel: One for the Money Regie: Julie-Anne Robinson Drehbuch: Stacy Sherman, Karen Ray, Liz Brixius Kamera: James Whitaker Musik: Deborah Lurie Altersempfehlung: ab 12