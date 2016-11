ORF 1 15:25 bis 15:45 Comedyserie The Big Bang Theory Der Mann, der seine Omi liebte USA 2009 Stereo Untertitel 16:9 Merken Im Comicbuchladen findet ein Karten-Turnier statt. Weil Raj unbedingt das Preisgeld gewinnen will, bittet er Sheldon, mit ihm dort teilzunehmen. Zuerst hat Sheldon kein Interesse, da für ihn das Spiel keine Herausforderung darstellt. Aber dann erfährt er, dass sein Erzfeind Wil Wheaton auch dabei ist. Mit dem "Star Trek"-Darsteller hat Sheldon noch eine Rechnung offen, nachdem er einst als Fan von ihm im Stich gelassen wurde. Nun sieht er die Zeit gekommen, sich zu rächen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Kevin Sussman (Stuart) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Bill Prady Kamera: Steven V. Silver Altersempfehlung: ab 6