BBC Entertainment 16:55 bis 17:25 Comedyserie My Family A Decent Proposal GB 2011 Merken While the Harper family are attending Grace's funeral, Susan has a visitor from beyond the grave with an offer she can hardly refuse. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Lindsay (Ben Harper) Zoë Wanamaker (Susan Harper) Daniela Denby-Ashe (Janey) Gabriel Thomson (Michael) Tony Selby (Arthur) David Schneider (Solicitor) Elliott Jordan (Sean) Originaltitel: My Family Regie: Ed Bye Drehbuch: Fred Barron, Darin Henry Musik: Graham Jarvis