BBC Entertainment 10:00 bis 10:30 Comedyserie My Family A Night Out GB 2011 Merken Janey and Susan go to a hen night, and Roger goes on a blind date. Ben should be looking after Kenzo but spends more time out than he bargained for... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Lindsay (Ben Harper) Zoë Wanamaker (Susan Harper) Daniela Denby-Ashe (Janey Harper) Gabriel Thomson (Michael Harper) Tayler Marshall (Kenzo) Keiron Self (Roger Bailey Jnr.) Andrew Dunn (Martin) Originaltitel: My Family Regie: Ed Bye Drehbuch: David Cantor Musik: Graham Jarvis