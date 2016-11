BBC Entertainment 20:15 bis 21:00 Sonstiges Father Brown The Prize of Colonel Gerard GB 2014 Merken Father Brown in unconvinced when an ex-prisoner of war is suspected of killing his uncle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nicholas Jones (Colonel Cecil Gerard) Simon Ginty (Edward Gerard) Katie Leung (Jia-Li Gerard) Nancy Carroll (Lady Felicia) Sorcha Cusack (Mrs McCarthy) Mark Williams (Father Brown) Emma Fielding (Ada Gerard) Originaltitel: Father Brown Regie: Ian Barber Drehbuch: G.K. Chesterton, Rachel Flowerday, Tahsin Guner, Dominique Moloney Musik: Debbie Wiseman Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 242 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:00 bis 05:00

Seit 62 Min. Lightning Strikes

Actionfilm

Tele 5 00:00 bis 01:40

Seit 62 Min. Inas Nacht

Show

Das Erste 00:05 bis 01:05

Seit 57 Min.