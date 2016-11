BBC Entertainment 00:45 bis 01:15 Sonstiges House of Fools The Probation Affair GB 2014 Merken When Bosh's Probation Officer visits the flat, Bosh asks Vic, Bob and Julie to help him persuade her he has finally become a decent member of society. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Vic Reeves (Vic) Bob Mortimer (Bob) Matt Berry (Beef) Morgana Robinson (Julie) Dan Skinner (Bosh) Daniel Simonsen (Erik) Nikki Amuka-Bird (Fiona) Originaltitel: House of Fools Regie: Nick Wood Drehbuch: Vic Reeves, Bob Mortimer

