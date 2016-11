ORF 1 20:15 bis 21:45 Reportage Österreich: Türkei - Settele über ein schwieriges Verhältnis A 2016 Stereo Untertitel 16:9 Merken Türken in Österreich. Sie kamen um hier zu arbeiten. Sie blieben um hier zu leben. Jetzt zeigt sich: Türken und Österreicher sehen sich als Freunde, die einander fremd geworden sind. Liegt es am neuen türkischen Selbstbewusstsein? In Österreich haben rund 260.000 Personen einen türkischen Migrationshintergrund. Davon sind ca. 160.000 in der Türkei geboren. 60 bis 70% der wahlberechtigten Austrotürken haben bei den türkischen Parlamentswahlen Erdogan gewählt. Wie erklärt sich diese Begeisterung für den türkischen Staatspräsidenten, der nach dem Putschversuch das Land mit harter Hand in neue Zeiten führen will? DOKeins-Anchorman Hanno Settele will es ganz genau wissen: Was ist da los zwischen den Ländern, den Gesellschaften und den Menschen? Settele spricht mit türkischen Nationalisten und Verfolgten, mit Taxifahrern und Bloggern, Historikern und Top-Managern. Gemeinsam sind sie Teil einer türkischen Community, die in Österreich tief gespalten ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Hanno Settele Originaltitel: Österreich: Türkei - Settele über ein schwieriges Verhältnis