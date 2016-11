ORF 1 15:20 bis 15:40 Comedyserie The Big Bang Theory Die Weltraumtoilette USA 2009 Stereo Untertitel 16:9 Merken Nach dem verpatzten ersten Date mit Penny hat Stuart sie erneut eingeladen und bittet nun Leonard um Rat für den Umgang mit ihr. Leonard verspricht darüber nachzudenken. Kurz darauf taucht jedoch Howard mit einer Hiobsbotschaft auf: Die von ihm konstruierte Toilette für die internationale Raumstation ISS hat einen Fehler, der zum Versagen führen wird. Während die vier mit der Problemlösung beschäftigt sind, erscheint Stuart wieder auf der Bildfläche ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Rajesh Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Kevin Sussman (Stuart) Robert Clotworthy (Astronaut) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Lee Aronsohn, Chuck Lorre Kamera: Steven V. Silver

