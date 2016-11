Kabel1 Doku 18:45 bis 19:30 Dokumentation Mysterien im Museum Medium Margery & Besteigung des Mount Everest USA 2013 2016-11-09 12:35 HDTV Merken Don Wildman nimmt eine Holzbox genauer unter die Lupe. Mit ihr soll es möglich sein, mit den Toten zu kommunizieren. Er versucht außerdem mit einer alten Sauerstoffflasche das tragische Ende eines Bergsteigers nachzustellen und er untersucht den zerschlissenen Hut eines Pastors, der an einem Tatort gefunden wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Don Wildman Originaltitel: Mysteries At The Museum