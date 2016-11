Kabel1 Doku 12:35 bis 13:15 Dokumentation Mysterien im Museum Edisons elektrischer Stift & Das Geisterschiff Carroll A. Deering USA 2013 HDTV Merken Don Wildman nimmt eine misslungene Erfindung von Thomas Edison unter die Lupe. Diese hat letztlich zum Aufbau einer milliardenschweren Industrie beigetragen. Außerdem versucht er, eine vermisste Besatzung mit Hilfe einer Schiffsglocke zu finden und er untersucht einen mysteriösen echsenähnlichen Fußabdruck. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Don Wildman Originaltitel: Mysteries At The Museum