TF1 20:55 bis 23:05 Sonstiges Koh-Lanta Episode 11 F Stereo 16:9 HDTV Depuis un mois, l'étau se resserre autour des aventuriers naufragés. Mais les rescapés des éliminations ne sont pas au bout de leur peine, ni de leurs surprises. Rappelons que seul Benoît, l'entraîneur de football breton, est assuré d'aller en finale puisqu'il a révélé, à l'issue du conseil du 21 octobre, qu'il avait l'anneau d'or. Pour les autres, la compétition continue, âpre et acharnée. La vie des Robinson est rendue encore plus difficile par les pluies qui s'abattent sur l'île cambodgienne de Koh Rong, de jour en jour plus denses. Comme pour faire écho à la couleur maussade du temps, les alliances prennent l'eau. Des rivalités apparaissent au grand jour, mettant à mal des équilibres déjà précaires. Moderation: Denis Brogniart