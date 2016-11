TF1 15:15 bis 16:45 Sonstiges Embarquement immédiat pour Noël USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken C'est bientôt Noël, et le petit ami de Stéphanie n'a rien trouvé de mieux à faire que de la quitter juste avant les festivités. Stéphanie décide de soigner son chagrin en passant les fêtes dans sa famille. Mais une tempête de neige force son avion à atterrir dans un coin perdu du Montana. Stéphanie découvre dans la foulée qu'elle va devoir partager la chambre de son bed & breakfast avec un parfait inconnu, Michael. Or entre elle et le jeune homme, le courant ne passe pas du tout... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Mayim Bialik (Stéphanie) Ryan McPartlin (Michael Nolan) Reginald VelJohnson (Joe) JoMarie Payton (Marie) Brian Doyle-Murray (Noel Nichols) Trilby Glover (Courtney Carson) Roxana Ortega (Kate) Originaltitel: The Flight Before Christmas Regie: Peter Sullivan Drehbuch: Jennifer Notas Shapiro Musik: Matthew Janszen