TF1 22:05 bis 23:15 Sonstiges Profilage Le corbeau F 2016 Stereo 16:9 HDTV L'équipe est appelée à constater la mort d'une vieille femme, renversée par une voiture. Cette triste affaire ne relèverait pas de la brigade criminelle si la Doc n'avait pas relevé que la victime a également été empoisonnée et poignardée à trois reprises. Alors qu'Emma s'indigne de tant de violence envers une personne âgée, Adèle visite le pavillon de la victime et découvre plusieurs longues-vues braquées sur les maisons voisines ainsi que des centaines de copies carbone de lettres de dénonciations anonymes... Schauspieler: Juliette Roudet (Adèle Delettre) Philippe Bas (Thomas Rocher) Raphaël Ferret (Hyppolite de Courtène) Jean-Michel Martial (Lamarck) Sophie de Furst (Emma Tomasi) Valérie Dashwood (la doc) Diane Dassigny (Jessica) Regie: Vincent Jamain Drehbuch: Sophie Lebarbier, Fanny Robert