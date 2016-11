TF1 20:55 bis 22:05 Sonstiges Profilage Le retour F 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Convoqué au collège après une bagarre impliquant Lucas, Rocher assiste à la tentative de suicide du second protagoniste de cette bagarre, Eliott. Il parvient in extremis à empêcher l'adolescent de sauter du toit du collège et le ramène chez lui pour découvrir que sa mère est morte à son domicile depuis une dizaine de jours. Comment Eliott a-t-il pu vivre aux côtés du cadavre de sa mère si longtemps - De quoi est morte Carine Baroin - Est-il possible que son propre fils l'ait tuée - La mère et le fils vivaient en vase clos et Adèle observe les signes destructeurs de cette relation fusionnelle chez le jeune garçon. Touchée par sa fragilité, Adèle refuse de l'envisager comme le meurtrier de sa mère... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Odile Vuillemin (Chloé) Jean-Michel Martial (Lamarck) Raphaël Ferret (Hyppolite) Vanessa Valence (Fred) Philippe Bas (Rocher) Valérie Dashwood (La Doc) Originaltitel: Profilage Regie: Chris Briant