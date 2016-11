TF1 15:15 bis 16:45 Sonstiges Une nounou pour Noël USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Samantha Ryland est débordée : elle doit gérer de front l'éducation de ses deux jeunes enfants, Jackie et Jonas, et son agence publicitaire de Beverly Hills. La situation empire avec les fêtes de fin d'année. Au même moment, Ally Leeds, une jeune directrice de création, apprend qu'elle a été licenciée. Elle demande à Tina, sa meilleure amie, de lui prendre un rendez-vous avec Samantha Ryland, dans l'espoir qu'elle l'embauchera dans son agence. Mais l'entretien ne va pas se passer comme prévu et Tina va se voir proposer un poste de baby-sitter... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Emmanuelle Vaugier (Ally Leeds) Richard Ruccolo (Justin Larose) Sierra McCormick (Jackie Ryland) Caia Coley (Carol) Clyde Kusatsu (Mr. Halligan) Marla Maples (Brandy) Barry Barnholtz (Dan) Originaltitel: A Nanny for Christmas Regie: Michael Feifer Drehbuch: Michael Ciminera, Richard Gnolfo Musik: Chad Rehmann