TF1 20:55 bis 21:45 Krimiserie Esprits criminels Le marchand de sable USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Six mois après son enlèvement, Morgan revient au BAU. Il s'est marié avec Savannah et s'apprête à être père pour la première fois. A peine ont-ils le temps de fêter son retour, que tous sont appelés sur une affaire à Wichita, dans le Kansas, où un enfant nommé Ronnie Brewer vient d'être enlevé à son domicile. Les deux parents, Jim et Lyla Brewer, ont été assassinés. Les victimes ont les yeux remplis de sable et fermés avec de la colle, mais ils n'ont pas été tués de la même manière. L'équipe, qui pense à un rituel, retrouve le cadavre du jeune Ronnie, tandis qu'une deuxième famille, les Zumwalt, semble à son tour être la cible du ou des tueurs... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A.J. Cook (Jennifer Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Elizabeth Bogush (Ellie Zumwalt) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Joe Mantegna Drehbuch: Bruce Zimmerman Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 16